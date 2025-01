Colaborou Mariana Parra

Maycon Cosmer, natural de Tijucas e residente de Balneário Camboriú, ex-participante do BBB 24, está determinado a virar a página e mostrar um novo lado ao público. Após uma passagem conturbada pelo reality, o agora aspirante a chef está em busca de uma vaga no MasterChef Brasil, que estreia este ano com uma nova dinâmica após a saída de Ana Paula Padrão.

Apesar de ser formado em Jornalismo e História, foi na cozinha que encontrou realização. Maycon revelou que sua paixão pela cozinha é o verdadeiro motor por trás dessa decisão. “Meu coração bate pela gastronomia. Estou ansioso para voltar a trabalhar, é necessário lançar a visibilidade para os profissionais merendeiros, essa valorização precisa vir, colocar uma tia da merenda em um programa nesse nível vai ser maravilhoso!”, declarou em entrevista ao blog.

Maycon já tentou entrar no MasterChef em 2022, com uma receita catarinense chamada Lambe-Lambe, mas optou por seguir o sonho maior na época de participar do BBB. Apesar da experiência no reality show não ter saído como o esperado, sendo eliminado com apenas 8,46% dos votos para ficar, diz ter aprendido lições valiosas.

Filho de pescador, ele se destaca por suas habilidades com frutos do mar e massas frescas, acredita que essas especialidades podem ser seu trunfo na competição. “Eu cozinho qualquer tipo de prato, tendo os ingredientes e se eu ver alguém fazendo, irei reproduzir com facilidade, mas tenho uma prioridade maior na massa fresca, adoro fazer um macarrãozinho em casa, o tortei mesmo é muito nosso, caiu nas minhas graças como minha inscrição na competição”, afirmou.

Além de sua jornada culinária, Maycon também celebra um momento especial em sua vida pessoal: ele e sua esposa, Franciane De Souza, aguardam a chegada da primeira filha, Pérola, após 11 anos de espera. “Eu não tenho uma referência gastronômica na minha casa, minha mãe não cozinhava, eu e meus irmãos quem fazíamos tudo desde muito cedo, mas eu quero construir uma história na cozinha para que meus filhos e netos se vangloriem disso, tenham uma memória bonita quando entrarem na cozinha e ter algo para jantar”

Com um discurso alinhado às suas expectativas como construir um restaurante familiar e uma nova abordagem de vida, Maycon promete surpreender e mostrar um lado mais fiel ao que realmente é: um cozinheiro apaixonado e pronto para conquistar seu espaço no universo da gastronomia.