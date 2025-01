Santa Catarina registrou um crescimento de 71,7% no número de turistas estrangeiros em 2024, recebendo mais de 495 mil visitantes de outros países. Esse resultado coloca o estado como o quarto mais procurado do Brasil e reflete o trabalho conjunto entre o governo e a iniciativa privada para ampliar conexões aéreas e promover o destino no exterior.

O Aeroporto Internacional de Florianópolis, gerido pela Zurich Airport Brasil, teve papel fundamental nesse avanço. Para a alta temporada 2024/2025, a movimentação internacional crescerá 63%, com até 50 voos diários para nove destinos internacionais, incluindo Lisboa, Panamá, Buenos Aires, Santiago e Montevidéu. Essa expansão posiciona o aeroporto como o terceiro do Brasil em fluxo de passageiros estrangeiros, atrás apenas de Guarulhos e Galeão.

Destaques incluem a rota para Lisboa, com três frequências semanais operadas pela TAP, e a conexão com o Panamá pela Copa Airlines, ligando o estado aos Estados Unidos e ao Caribe. O mercado chileno também se fortalece, com até nove voos diários para Santiago no verão. Essas iniciativas consolidam Santa Catarina como um destino estratégico no turismo global e prometem novos recordes para 2025.