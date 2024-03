Com Isabel R. Almeida

A Pasquifios promoveu na quarta-feira, 13, um evento para comemorar o aniversário de três anos da marca. Deise Silvano, proprietária da Pasquifios, refletiu sobre sua carreira e trajetória da empresa, e trouxe seu histórico no setor que soma duas décadas, com experiências desde a Renauxview e Costa Rica, até fundar a própria empresa, com sua veia empreendedora. O evento foi prestigiado por mais de cem pessoas, entre fornecedores e clientes.

Fundada em 2021, a empresa surgiu com o propósito de ser referência nos fios têxteis, através da produção e representação de fios nacionais e importados. “Com os anos de experiência, entendi que preciso viabilizar tanto para o produtor quanto para o distribuidor e também apoiar os representantes. Enxergando essas três pontas da pirâmide, consegui construir parcerias sólidas e estruturar para atender melhor o mercado”, explica Deise.

Atualmente, a Pasquifios movimenta cerca de 2 mil toneladas de fios por mês e pretende ainda em 2024 ampliar a estrutura da empresa para atingir a marca de 3 mil toneladas por mês. Em sua gama de produtos, a empresa trabalha com fio para malharia e tecelagem, como algodão, poliéster, viscose, poliamida e elastano. “Entendemos que precisamos viabilizar para as duas pontas e dentro disso, criamos a oportunidade e entramos nas três vertentes do mercado: produção, distribuição e representação”, acrescenta a fundadora.

Além disso, ao todo possui 400 clientes espalhados pelas cinco regiões do Brasil e em 22 estados. “O setor têxtil sempre foi próspero, afinal sempre tem alguém comprando e alguém vendendo, mas o mundo acelerou e dentro deste contexto nosso desafio é ser quem está vendendo, viabilizando os negócios, de forma rápida e dinâmica. Acredito que nos próximos anos, precisaremos ser ainda mais eficazes, pois não se trata apenas em vender fios ou malhas, mas sim entregar solução dentro da necessidade de cada cliente e para isso, é necessário um grande trabalho, com uma excelente equipe para ajustar e viabilizar tudo, acredito que empresas com esse perfil vão ter grandes resultados”, completa Deise.

Após vinte anos de experiência no setor têxtil, Deise começou a empreender através da Pasquifios. “Sempre busquei conquistar meu espaço através da minha competência e trabalho. A frente do meu negócio espero abrir caminho e inspirar outras mulheres a também conquistarem seus sonhos e tirarem seus planos do papel”, finaliza.