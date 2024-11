A AR Triangulare, incorporadora do empresário Alan Rodrigo Reis, fará o lançamento do empreendimento Y.Our Private Residence no próximo dia 18, na Praia Brava, em Itajaí. O edifício, que é o primeiro da incorporadora, possui uma torre com seis pavimentos e uma unidade por andar, há 120 metros do mar. O lançamento do Y.Our Private Residence será exclusivo para convidados e corretores de imóveis da região.

“Como engenheiro possuo uma sólida experiência, tendo atuado em dez empreendimentos na Praia Brava, Praia dos Amores e região. Confiante no potencial da região, lancei a AR Triangulare, uma incorporadora que já nasce com um histórico de qualidade e credibilidade, devido a minha atuação neste meio, onde tenho o reconhecimento de entregar obras de alto padrão dentro do prazo, uma das minhas principais metas”, disse Alan.