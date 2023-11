Santa Catarina tem as cinco cidades do país com a melhor valorização imobiliária anual, segundo dados da Fipezap. Itapema, no litoral norte, repleta de atrativos, serviços, localização privilegiada e belezas naturais, está no topo do ranking com 19,9% de acréscimo nos últimos doze meses e isso tem atraído olhares atentos não apenas de moradores, mas também de investidores, entre eles, a NR Sports, empresa do pai do ídolo do futebol Neymar Jr., que é dona de um terreno frente-mar e confiou nas empresas responsáveis pelo icônico empreendimento Edify One, que já teve as suas obras iniciadas e deve ser um marco em termos de tecnologia e inovações na região.

Cercado de “quadros vivos”, grandiosas janelas com proteção acústica, inclusive nos quartos, e que podem ser completamente abertas para integração com a natureza, o empreendimento agrega diferenciais como uma verdadeira “praia particular” com piscina frente-mar com borda infinita e academia especial, também com vista para a praia, assinada por arquiteta especializada no ramo esportivo.

“O Edify One nasce do sonho de alguns empresários e chega para trazer um novo conceito em alto padrão para Itapema com foco em bem-estar, conforto e qualidade de vida. Tem projeto atemporal e design que se destaca pelas amplas janelas que permitem o contato com as belezas naturais da cidade. Cada detalhe foi pensado para que o morador tenha uma experiência exclusiva e, além disso, valoriza o lazer e a segurança das famílias. Itapema é uma cidade que está em constante evolução, com uma economia pujante e mercado imobiliário em crescente expansão, por isso, tem apresentado os melhores índices de valorização do país”, comenta a diretora da construtora, Manoela Passos Legarrea.

O empreendimento já está em fase de construção na área nobre da cidade, na avenida Beira-Mar, de Itapema, esquina com a Rua 307, e terá 60 apartamentos, sendo 46 tipos, 10 diferenciados, 3 top view (apartamentos que ocupam andares inteiros) e 1 triplex com quase 1 mil m². No total, serão 41 pavimentos e 32 mil m² de área construída com previsão de conclusão para dezembro de 2028.

As opções de lazer do Edify One impressionam pelos seus 2.700 m² divididos em dois andares. Repleto de comodidades, os moradores poderão aproveitar para curtir a praia de forma exclusiva por meio de uma piscina com borda infinita ou no pub, ambos frente-mar, e ainda relaxar no spa, na sauna ou na sala de massagens.

Outro destaque do empreendimento, já incorporado, é a academia, também frente-mar, com pé direito duplo e projeto especial da arquiteta Patrícia Totaro, especializada no mercado esportivo. Wineroom, espaço dedicado aos apreciadores de vinhos, piscina infantil, piscina aquecida, sala de jogos, espaço kids e para pets, além de lounges ao ar livre, espaços para eventos e ambientes com mobiliário de design de renomados profissionais brasileiros são mais atrativos.

A alta tecnologia é um diferencial do novo empreendimento catarinense. Soluções em inteligência artificial para segurança; garagem com projeto específico, assinado pela Garage Plan, para comportar carros de diversos tamanhos e exclusivos, incluindo pontos de gerenciamento e carregamento para carros elétricos, sem falar de modernos sistemas construtivos como fachada ventilada, DryWall e barramento blindado integram o Edify One.