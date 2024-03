Com Isabel R. Almeida

Walter Preidikman, mais conhecido como Gringo, estará em Brusque entre os dias 19 e 20 de abril, como convidado da Clínica de Tênis da Escola Guga Brusque. Considerado Elite Professional Coach, pela Federação Americana de Tênis, Gringo já trabalhou com nomes como Fernando Meligeni, Roberto Arguello, Julio Góes, Luisa Stefani, Paschoal Penetta, José Amin Daher, Gabriela Cé, Carol Meligeni, Ingrid Martins e Thaisa Pedretti.

Walter Preidikman nasceu em Rosário, na Argentina, e recebeu o apelido de Gringo no Brasil. O treinador foi Coach dos circuitos ATP e WTA por mais de 25 anos, treinador de cinco jogadores que ficaram entre os cem melhores e um jogador top 35 no ranking ATP, técnico auxiliar da equipe brasileira da Taça Davis em confrontos contra Chile, México e Uruguai e responsável pelo ingresso de mais de trinta alunos em universidade americanas com bolsa.

“É um momento único, ele possui uma bagagem extremamente grande e um nível de conhecimento altíssimo que vai agregar muito para os participantes de forma técnica e no entendimento dos jogos. Será uma experiência muito legal que iremos proporcionar aos amantes de tênis e a cidade de Brusque”, garante Artur Klan, proprietário da Escola Guga Brusque.

Durante o evento, os alunos terão contato direto com Gringo dentro da quadra, para isso, serão divididas turmas de até seis pessoas conforme o nível técnico e idade, além disso, ocorrerá um happy hour com bate-papo para trocas de experiências. “Queremos promover esse momento para absorver novas informações, técnica e tática de jogo, e também ouvir histórias de grandes nomes do tênis gerando uma aproximação entre ele e os alunos”, acrescenta Artur.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 12 de abril através do número de telefone (47) 9994-9642. O investimento é de R$ 350 à vista ou R$ 365 parcelado em três vezes no cartão de crédito para o público em geral, e R$ 320 à vista ou R$335 parcelado em três vezes no cartão para alunos da Escola Guga.

Serviço

O quê: Clínica de Tênis da Escola Guga Brusque

Quando: 19 até 20 de abril

Onde: Escola Guga Brusque – R. Pastor Sandrescky, 50, Centro, Brusque – SC

Quanto: público em geral – R$ 350 à vista ou R$ 365 em três vezes no cartão de crédito; Alunos da Escola Guga – R$ 320 à vista ou R$ 335 parcelado em três vezes no cartão.

Outras informações e inscrições: (47) 9994-9642