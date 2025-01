Colaborou Larissa Prais

Desde terça-feira, 7, a influenciadora Daiany Hank, tem publicado em suas redes sociais uma narrativa diante do atendimento que a mãe, Lucinéia, tem recebido no Hospital Azambuja, em Brusque.

Daiany relata as dificuldades com o atendimento, prestado através do Sus, após a mãe receber alta da unidade de tratamento intensivo, carregada de dores intensas. De acordo com a influenciadora, ainda depois de sua mãe ser direcionada para o quarto, por melhora significativa, a paciente continuou com as dores.

Nos relatos, Daiany ressalta o tratamento que recebeu por parte de alguns profissionais, além de precisar solicitar repetidas vezes medicamentos à sua mãe. “É uma situação muito complicada. Não desejo a ninguém passar por isso”, declara Daiany.

Após suas declarações nas redes sociais, na manhã do quarta-feira, 8, Daiany conseguiu o auxílio de médicos próximos ligados ao hospital. Como a oftalmologista Maria Amelia Bertolini, que se prontificou a investigar e assessorar no caso.

Diante de todos os relatos e a repercussão, o Hospital Azambuja emitiu uma nota sobre o ocorrido, onde busca esclarecer o atendimento e as prioridades da instituição hospitalar, informando que “está em contato direto com a família, esclarecendo dúvidas e buscando a melhor solução para o tratamento de saúde.”

Depois de suas manifestações, o hospital ainda se prontificou a realizar novos exames. Mas infelizmente o caso de sua mãe regrediu, e ela precisou retornar para a UTI. “Por um lado fico tranquila porque sei que ela estará sendo atendida com o melhor tratamento possível. Mas por outro fico triste por tudo isso e com medo do que possa vir”, relata Daiany.

Procurada pela coluna, a influenciadora Daiany Hank não respondeu as perguntas até o fechamento desta matéria.

Leia a nota do Hospital Azambuja na íntegra

“O Hospital Azambuja informa que já está em contato direto com a família, esclarecendo dúvidas e buscando a melhor solução para o tratamento de saúde. Reforçamos que seguimos padrões rigorosos de ética, qualidade e respeito à privacidade de nossos pacientes, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e as normas vigentes. Continuamos à disposição para atender as famílias e assegurar a excelência em nossos serviços”.