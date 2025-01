A previsão do tempo é sempre um assunto que desperta grande interesse, especialmente em períodos que abrangem finais de semana, quando muitas pessoas planejam atividades ao ar livre.

Neste contexto, para este sábado, 11, os moradores de Brusque e região, que pretendem aproveitar compromissos externos, devem estar atentos às condições climáticas.

Conforme destaca o meteorologista Piter Scheuer, o dia será marcado por períodos de tempo seco intercalados com chuviscos isolados a qualquer hora, devido à ação da umidade marítima.

Portanto, mesmo que o sol possa aparecer em alguns momentos, ele estará sempre acompanhado de muitas nuvens, destaca o especialista.

Recomenda-se, portanto, que os moradores fiquem vigilantes para evitar contratempos em atividades externas, já que o risco de chuva não pode ser totalmente descartado, explica Scheuer.

Em relação às temperaturas, o meteorologista antecipa máximas próximas de 30°C, indicando assim, um aquecimento moderado.

No entanto, não há previsão de extremos que ultrapassem significativamente essa marca, destaca.

O tempo no domingo

Para o domingo, 12, Scheuer aponta poucas alterações nas condições climáticas para Brusque e região em relação ao dia anterior.

Sendo assim, o dia sinaliza apresentar um padrão maior de tempo seco em comparação ao sábado, alternando períodos de sol entre nuvens.

O risco de chuva, portanto, é menor, mas ainda não pode ser totalmente descartado, especialmente em pontos isolados.

As temperaturas, de forma geral, tendem a permanecer em níveis similares, próximas ou ligeiramente abaixo de 30°C na maioria dos municípios do Vale do Itajaí-Mirim, complementa o meteorologista.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo então apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a se encantar com as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer deste sábado, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

