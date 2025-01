Confira as vagas de emprego divulgadas pelo Sine de Brusque nesta semana

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque, por meio da diretora Juliana da Silva, divulgou, nesta semana, vagas disponíveis para o município. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisitos desde o nível fundamental ao superior, além de cargos para pessoas com deficiência (PcD).



Para concorrer às vagas, os candidatos devem procurar a unidade do Sine, que fica na Praça da Cidadania, no Centro. Para realizar o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira as vagas divulgadas pelo Sine

Ajudante de carga e descarga

Ajudante de motorista

Almoxarife

Armador de ferros

Assistente de ecommerce

Assistente de marketing

Atendente de lanchonete

Atendente de loja

Atendente de padaria

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de controle de qualidade

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de escritório

Auxiliar de expedição

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de produção (confecção)

Auxiliar de produção (metalúrgica)

Auxiliar de produção (montador)

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais (na confecção)

Balconista (panificadora)

Camareira

Carpinteiro

Ceramista

Conferente de expedição

Costureira pilotista

Costureira em geral

Cozinheira escolar

Cozinheira (hotel)

Cozinheira

Desenhista (confecção)

Eletricista

Eletricista / mecânico de manutenção

Empacotador (supermercado)

Empregada doméstica

Enfestador

Especialista de laser

Frentista / vendedor

Frentista

Garçom

Lavador de automóveis

Mecânico de automóvel

Meio oficial

Mestre de obras

Montador

Motorista de caminhão

Motorista de caminhão (terceiro eixo)

Motorista entregador

Motorista entregador

Oficial de manutenção

Operador de caixa

Operador de calandra

Operador de jato de granalha

Operador de máquina de corte

Operador de prensa

Operador de tinturaria

Pedreiro

Polidor de automóveis

Repositor de hortifruti ou padaria

Repositor, em supermercado

Serralheiro

Servente de obras

Servente de pedreiro

Serviços gerais

Supervisora de polo

Vendedor externo

Vendedor interno (ótica)

Vendedor interno (motos e acessórios)

Vendedor interno (loja de roupas)

Vendedor interno (loja infantil)

Vendedor interno (materiais elétricos)

Vendedor porta a porta

Vistoriador / atendente

