No último dia 4 de junho, a coordenadora do Núcleo de Corretores e Imobiliárias da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (ACIBr), Juçara Benvenutti, e a vice-coordenadora do grupo, Sugui Molina, foram eleitas como Conselheiras do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina (CRECI-SC). Elas integram a Chapa 1, vencedora da eleição da diretoria para a Gestão 2025-2027, e são as primeiras mulheres brusquenses a ocupar este cargo.

A coordenadora Juçara explica que o convite para formar a chapa foi feito por parte da atual diretoria, que se interessou pelos trabalhos que elas realizavam junto ao Núcleo da ACIBr. “Tivemos a oportunidade de conhecer alguns membros da atual gestão nos eventos que o CRECI/SC realizou aqui em Brusque, em parceria com o Núcleo. Eles gostaram das nossas iniciativas e, em um primeiro momento, nos desafiaram a promover uma palestra para 300 pessoas, na qual conseguimos ultrapassar essa marca. Em março deste ano realizamos outra capacitação, com quinhentos profissionais na plateia. Desde então, nos aproximamos dos diretores do órgão e, após muitas conversas e trocas de ideias, fomos convidadas para integrar a Chapa 1”, comentou.

Ela ressalta que o intuito da diretoria eleita, que tem como presidente Marcelo Brognolli, é dar continuidade ao trabalho da atual diretoria, de diversificar e ter uma maior participação feminina. A vice-coordenadora Sugui, também ressalta o feito inédito de mulheres de Brusque envolvidas no cargo de gestão. “É bastante desafiador, mas também é um prazer representar a nossa categoria. Nós já possuímos um mercado bem representativo, aqui mesmo na ACIBr temos uma grande frente de trabalho. Acredito que agora será uma responsabilidade ainda maior, pois estamos representando todo um setor, mas creio que vamos conseguir exercer o trabalho com muita seriedade e de uma maneira que contemple as expectativas de todos”, frisou.

As corretoras ainda pontuam que os cargos são voluntários, mas que geram uma grande rede de parcerias e fortalecem ainda mais o Núcleo da ACIBr. “Quando estávamos em campanha, um cliente me perguntou o que eu ganharia com isso, e a resposta foi: networking, criação e fortalecimento de parcerias e conhecimento. Vamos ter a honra de conhecer todas as regiões do Estado, já que durante o ano são realizados quatro encontros em diferentes localidades de Santa Catarina. E acredito que a partir deles surjam novas parcerias e isso só vem a somar ao nosso Núcleo”, finaliza Juçara.

A posse da nova diretoria do CRECI/SC acontece em janeiro de 2025 e o mandato da gestão é de três anos, abrangendo o triênio 2024-2027.