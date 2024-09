A Lez a Lez lançará sua nova coleção em um evento exclusivo para convidados, na Praia Brava, em Itajaí, no sábado, dia 21. Com um conceito que integra moda, fitness e bem-estar, a linha foi criada, segundo a marca, para mulheres modernas e ativas que procuram equilibrar saúde e estilo.

A programação do evento começa logo cedo, às 7h, com uma prática de alongamento e respiração guiada por Taiana Patricia, estilista da marca e professora de yoga. Em seguida, Yochabel Vieira dos Santos, estilista responsável pela nova coleção, fará uma breve apresentação. A agenda segue com um aulão de funcional às 8h e um brunch às 9h. Para encerrar, às 9h30, haverá um aulão de beach tennis.

Influenciadoras como Natasha Boratin, Aline De Assis, Marina Gomes Borges e Milena Calegari marcarão presença, juntamente com convidadas especiais, clientes e formadores de opinião. A expectativa é receber mais de 50 pessoas.