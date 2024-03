Com Isabel R. Almeida

A clínica dermatológica Nadine Vandresen adquiriu o aparelho Fotona Spectro, laser de alta potência, capaz de oferecer precisão, versatilidade e tratamentos diversos. Com investimento na casa de R$ 1 milhão, a tecnologia originária da Eslovênia tem o objetivo de trazer inovação para os pacientes e a região do Vale do Itajaí, e será utilizada de forma complementar às tecnologias e protocolos já presentes na clínica.

“O Fotona Spectro é considerado o laser mais potente do mercado e sempre tive o desejo de adquiri-lo. Ele tem inúmeras indicações de tratamentos, pois atinge todas as camadas da pele de forma não invasiva e com alta eficiência. Com o aparelho iremos atender todas as demandas dos nossos pacientes”, explica Nadine Vandresen, médica dermatologista.

Sem contraindicações, o Fotona é recomendado para todos os tipos de pele e pode ser realizado em todas as épocas do ano, inclusive durante o verão. Dentre os protocolos mais procurados estão: o Fotona 4D, que rejuvenesce a pele, cria efeito lifting, melhora rugas, manchas e poros, o Smooth Eyes, específico para tratamento de flacidez e rugas periorbitais, o Vector Lifting, para o arqueamento do supercílios, o Intimate, que melhora a flacidez grandes lábios e clareamento de toda a região íntima e o Hair growth, responsável por estimula o crescimento capilar e tratamento de alopecias.

A tecnologia do Fotona Spectro combina dois tipos de lasers diferentes: o ND:YAG, que alcança as camadas cutâneas mais profundas e o Erbium:YAG, que elimina as imperfeições da superfície. “Quando são aplicados na pele e de forma intra-oral, estimulando os ligamentos do rosto e a mucosa dos lábios, eles aquecem todas as camadas, estimulam a produção de colágeno e firmam a face, sem a necessidade de agulhas ou cortes”, salienta a dermatologista.

“O Fotona também pode ser associado aos injetáveis, Beauty Drips e as demais tecnologias que já estão disponíveis aqui na clínica. Com essas combinações será possível melhorar o relevo e textura da pele, suavizar linhas de expressão, cicatrizes e estrias, eliminar lesões vasculares, diminuir o processo inflamatório da acne, realizar a epilação a laser e realização de inúmeros procedimentos”, completa.

Durante os dias 5 e 8 de março, a Clínica Nadine Vandresen promove a Semana da Mulher. “Buscando o melhor para as nossas pacientes, oferecemos uma experiência com o Fotona Spectro e condições especiais em outros protocolos fechados na semana”, finaliza Nadine.