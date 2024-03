Mulher morre após grave acidente com três veículos na BR-470, em Rio do Sul

Uma mulher de 39 anos, morreu após uma grave colisão frontal entre um caminhão, um micro-ônibus e uma caminhonete, durante a noite dessa quarta-feira, 6. O acidente aconteceu por volta das 19h30, na BR-470, em Rio do Sul.

Segundo as informações, ela estava dirigindo a caminhonete, e não resistiu aos graves ferimentos, e acabou falecendo no local. Já os motoristas do micro-ônibus, de 37 anos, e do caminhão, de 47 anos, tiveram apenas ferimentos leves.

A dinâmica do acidente não foi divulgada, nem a identidade das vítimas.

Confira fotos de como ficou o local:

