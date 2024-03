Mulher tem dedo atravessado por agulha de máquina de costura em Florianópolis

Uma costureira teve o dedo atravessado por uma agulha em Florianópolis. O fato ocorreu na segunda-feira, 4, na rua Santos Saraiva.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, a agulha da máquina de costura atravessou o dedo indicador da vítima, deixando-a presa na máquina.

As equipes do Samu entregaram analgésicos à vítima e então desmontaram parte da máquina de costura para fazer a retirada da agulha da mão da mulher. Depois do processo, a paciente ficou aos cuidados da equipe do Samu.

A identidade da vítima não foi divulgada.

