Como parte das comemorações pelos dez anos de mercado, a Neuhaus Incorporadora recebeu alguns de seus principais clientes para um jantar exclusivo, em um dos empreendimentos já entregues pela incorporadora. Composto por por oito tempos, o cardápio do evento foi assinado pelos Chefs Paulo André Anversa e Márcio Cavalcanti, e harmonização de vinhos feita pela sommelier Paula Scaburi.

Além do jantar, foi entregue aos clientes presentes no evento uma peça decorativa exclusiva feita em recorte de papel sobreposto, emoldurada em acrílico e assinada pelo artista Gustavo Angelo. “A coleção não possui fins comerciais e é limitada, foram feitas apenas 25 unidades. A peça é um desdobramento do selo comemorativo que celebra uma década de história”, explica Guilherme Schefer, sócio-fundador da Neuhaus Incorporadora.

Buscando criar uma experiência exclusiva para os clientes, a empresa anuncia a Confraria Neuhaus e mais ações comemorativas ao longo do ano com parceiros comerciais. “Esse evento que fizemos já se transformou na nossa confraria. Uma vez ao ano, a Neuhaus reunirá doze clientes e proporcionará uma experiência exclusiva, promovendo também o networking entre eles, que são de diversos segmentos profissionais e econômicos”, completa Guilherme.