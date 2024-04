Com Isabel R. Almeida

A NR.com Treinamentos e Assessoria, empresa de treinamento de segurança do trabalho e formação de bombeiros civis, promoveu um evento para comemorar os cinco anos de empresa. Alan Carlos Silvano, diretor da NR.com refletiu sobre a trajetória da empresa e a importância dos treinamentos no evento que foi prestigiado por 150 convidados entre clientes, amigos, familiares, colaboradores e bombeiros formados pela empresa.

Criada por Alan Carlos Silvano, em 2019, a NR.Com é especializada na área de treinamentos de segurança do trabalho, possui uma escola de formação de bombeiros civis, que terceiriza a mão de obra dos profissionais formados, e é autoridade na realização de brigadas de incêndio para empresas privadas.

“Abri a empresa há cinco anos em um espaço compacto, com minha cadeira e mais uma de auxiliar administrativo. Para os meus projetos aquele lugar não era bom o suficiente, pois meu sonho sempre foi ter um centro de treinamento próprio. Dois anos depois, começamos a projetar essa ideia, encontramos um local em Brusque e construímos a escola. Hoje temos o primeiro centro de treinamento de brigadas de incêndio e formação de bombeiros civis aqui do Vale do Itajaí”, relembra Alan.

Além da formação de bombeiros civis, atualmente a NR.com fornece dezessete cursos diferentes, que incluem primeiros socorros, Suporte Básico de Vida, trabalho em altura, Espaço Confinado, Busca e Salvamento em Matas, Sobrevivência, entre outros.

“Eu quero formar esses profissionais, colocá-los dentro do mercado e criar ambientes seguros dentro dos locais de trabalho. Hoje temos mais de quinze turmas e quinhentos alunos diretamente e indiretamente formados, em relação aos cursos de Segurança do Trabalho, Brigadas de Incêndio e formação de bombeiros civis, já passamos dos cinco mil alunos e acredito que atingir esse marco para a empresa é um sinal de superação, disciplina e muita força de vontade”, acrescenta o diretor.

Para 2024, a empresa deseja se tornar referência estadual na realização de brigadas de incêndio para empresas privadas. Recentemente fechou uma parceria com a Prefeitura de Brusque para fornecer, de forma gratuita, treinamentos com a Manobra de Heimlich, utilizada em primeiros socorros em caso de asfixia provocada por um pedaço de comida ou qualquer corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias.

“Possuímos e formamos profissionais capacitados para isso, e como entendemos que isso é necessidade pública e todos deveriam saber, iremos fornecer treinamentos com Manobra de Heimlich para auxiliar crianças e idosos em mais de vinte escolas de Brusque”, finaliza Alan.

Confira nas fotos de Guilherme Zucco quem esteve no evento: