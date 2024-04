Condutor de carro com CNH suspensa colide contra veículo na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá

Um homem ficou ferido após colisão entre dois carros na rodovia Pedro Merizio (SC-486), em Botuverá, na tarde da segunda-feira, 8. O acidente aconteceu no bairro Pedras Grandes por volta das 16h20.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu uma Gm Blazer, com placas de Indaial, e um Citroen, com placas de Araquari.

Ocupantes

O Blazer era conduzido por um homem de 39 anos e havia um passageiro de 35. Já o Citroen era conduzido por um homem de 44.

O passageiro do Blazer sofreu lesões leves e foi levado ao hospital. Os demais não tiveram ferimentos.

“O fato ocorreu quando o Citroen transitava pela rodovia, sentido Brusque para Botuverá, e, ao se aproximar da lombada física, diminuiu a velocidade, porém, o Blazer, que seguia logo atrás colidiu na traseira de seu veículo ocasionando o sinistro”, diz o relatório. Após a colisão, o condutor do Blazer fugiu do local.

CNH suspensa

Em consulta ao Detran foi constatado que o condutor do Blazer estava com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa e o carro estava com o licenciamento vencido.

Um boletim de ocorrência foi feito. Não foram divulgadas mais informações sobre o acidente.

