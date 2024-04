Para os residentes de Brusque e de outras cidades do Vale do Itajaí, que estão planejando atividades ao ar livre nesta semana, a previsão indica ausência de frio e uma redução na incidência de sol a partir de quinta-feira, 11.

Diante disso, o meteorologista Piter Scheuer antecipa, inclusive, que os serviços externos devem estar sendo preparados principalmente entre esta terça e quarta-feira, 10, quando o risco de chuva é quase nulo.

Confira abaixo o boletim fornecido gentilmente por Scheuer à nossa coluna, no qual ele detalha minuciosamente os aspectos desta síntese apresentada anteriormente. Veja a nota emitida a seguir.

Semana com ausência de frio

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim esclarecendo que, para Brusque e todo o Vale do Itajaí, não há expectativa de frio durante esta semana.

Muitos têm nos questionado sobre isso, e queremos reiterar, embora esteja previsto um leve declínio nas temperaturas devido ao aumento da cobertura de nuvens a partir de quinta-feira, não se antecipa a chegada de um clima invernal.

Menos sol e mais chuva à vista

Um ponto que queremos chamar atenção é sobre as atividades ao ar livre em Brusque e região.

Quem tem nos planos serviços externos, aconselhamos que sejam feitos entre esta terça e quarta-feira, quando o risco de chuva é menor e o sol tem uma tendência de ainda aparecer por intervalos mais estendidos.

Reiteramos isso, pois, a partir de quinta-feira, toda a região deve enfrentar um período prolongado de muitas nuvens, menos sol e precipitação sem hora definida para ocorrer.

Assim, é aconselhável antecipar seus planejamentos para o início desta semana, evitando imprevistos com o clima úmido que se anuncia.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Fotos e mais notícias após anúncios

Apresentamos mais um tema que se encaixa com precisão aos objetivos do Blog do Ciro Groh, que é oferecer conteúdos que são não apenas relevantes, mas também envolventes.

Vale ressaltar então que o suporte contínuo para este trabalho vem de nossos patrocinadores.

Você encontrará os nomes de cada um logo abaixo. Convidamos você a clicar nos logotipos para então explorar as ofertas e produtos que eles disponibilizam.

Oferecimento:

Leia também:

1. Cores do passado: conheça o charme das casas do maior bairro de Brusque

2. VÍDEO – Jardim de Guabiruba então dá espetáculo com florada da Ora-pro-nóbis

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Não foram registradas chuvas até as primeiras horas da manhã, como ressaltado em azul. Acompanhe.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores.

As imagens então revelam como a manhã desta terça-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK