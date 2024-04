Motociclista fica ferido após acidente na margem esquerda da Beira Rio, em Brusque

Um motociclista de 44 anos ficou ferido após um acidente na avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, a margem esquerda da Beira Rio de Brusque, na noite desta segunda-feira, 8.

A colisão com um carro aconteceu por volta de 22h, poucas horas depois de uma motorista morrer na outra margem da Beira Rio.

De acordo com testemunhas, o motociclista foi arremessado após colidir com o carro na altura do bairro São Luiz.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele relatou fortes dores na coxa, quadril, ombro e também na região da coluna. O motociclista também apresentou sangramento na boca e foi encaminhado ao Hospital Azambuja. A motorista do carro, um HB20, não se feriu.

