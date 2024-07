O Grupo FG, que tem à frente os empresários Francisco Graciola e Jean Graciola, anuncia novos e ousados projetos nas áreas de open mall, hotelaria, construção civil – com super talls, e mercado financeiro. Os empreendimentos serão em Balneário Camboriú e região litoral norte de Santa Catarina, reconhecidas por sua valorização imobiliária e elevados índices de desenvolvimento econômico e social

Jean Graciola, cofundador e presidente do Grupo FG, destaca que os novos empreendimentos visam atender à crescente demanda do mercado, com foco no desenvolvimento sustentável. “Serão dois malls no formato open shopping. O primeiro deles integrará um empreendimento de 110 andares, incluindo três andares de open mall, três andares de salas empresariais e a nova sede corporativa da empresa, além da torre residencial, denominado FG Tower”, explica o empresário. Esses empreendimentos de luxo atrairão marcas internacionais para a região.

Além disso, a empresa também projeta a construção de quatro resorts de luxo, todos com bandeiras internacionais. “O primeiro resort será lançado no primeiro semestre de 2025, com previsão de entrega em três anos,” afirma Jean Graciola. O Grupo já possui forte atuação na área hoteleira, com o Marambaia em Balneário Camboriú, Fazzenda Park Resort em Gaspar e o Vila Germânica em Piratuba.

Expandindo seu portfólio, o Grupo FG anuncia a criação do FG Bank, uma nova frente de atuação destinada a ampliar os serviços oferecidos a seus clientes e ao consumidor final. “Atualmente, mais de 90% das transações são financiadas diretamente com a FG, em até 120 vezes. Em breve, ampliaremos para 150 vezes, com a projeção de operacionalização do FG Bank em dois anos, permitindo financiamentos de até 300 meses”, exemplifica Jean Graciola.

Toda essa estruturação integra o plano estratégico do Grupo FG em dobrar de tamanho nos próximos quatro anos. “Estamos em um ritmo acelerado. Desde 2019, crescemos 300%, com foco no crescimento sustentável e preservação das margens de lucro líquido acima de 30%,” destaca Graciola. O Grupo FG detém o maior landbank da região, com mais de 3,5 milhões de metros quadrados para futuros empreendimentos, projetando um VGV (Valor Geral de Vendas) superior a R$ 80 bilhões. Atualmente, a empresa possui 15 empreendimentos em obra, totalizando mais de 1,2 milhão de metros quadrados em desenvolvimento, além de uma carteira de recebíveis de cerca de R$ 3,6 bilhões e um estoque que ultrapassa R$ 4,8 bilhões.

A FG é responsável por oito dos 10 maiores prédios do país, auditada pela Ernst & Young, e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de Balneário Camboriú e Santa Catarina. Em 2023, a FG registrou um VGV de R$ 1,28 bilhão, com margem de lucro líquido de 32%, um dos melhores resultados de sua história e do mercado da construção civil mundial. A meta para 2024 é alcançar R$ 2 bilhões de VGV.