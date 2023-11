Apae de Brusque divulga ganhadores da rifa da entidade; confira

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque realizou nesta segunda-feira, 27, a divulgação dos ganhadores da Rifa de 2023 da entidade. Na oportunidade foram divulgados os nomes dos vencedores dos prêmios, com a abertura dos lotes de blocos. O evento foi realizado na sede da instituição com integrantes da diretoria da Apae, alunos e colaboradores.

Os resultados da rifa aconteceram pela sequência do sorteio realizado pela Loteria Federal no último sábado, 25. Na última semana, todos os canhotos dos blocos vendidos foram lacrados na sede da entidade e ficaram guardados na agência dos Correios. Nesta segunda-feira, 27, os lotes foram abertos para a conferência dos números resultantes da combinação do sorteio e divulgados.

Ganhadores

A novidade deste ano foi em relação ao prêmio principal, que pela primeira vez teve valor de R$ 30 mil. O ganhador do mesmo foi o “Grupo de amigos Brucutu” (nº 20.780). Já segundo prêmio, um Notebook 14 polegadas, com nº 39.015 não foi vendido. O terceiro prêmio, um kit de depurador de ambiente, forno elétrico e um fogão Fischer foi para a Clamatex (nº 78.924). O quarto prêmio, uma diária para casal no Hotel Monthez, com o nº 24.459, também não foi vendido. E, o último prêmio, uma cristaleira, foi para Bouton Ind. Com. (nº 01.786).

Ambos os prêmios que tiveram bilhetes/blocos não vendidos serão sorteados novamente pela Loteria Federal nesta quarta-feira, 29. A partir de quinta-feira, 30, a Apae de Brusque deverá divulgar os ganhadores do 2º e 4º prêmio. Todos os canhotos dos blocos foram lacrados novamente pela equipe da Apae de Brusque e encaminhados para a agência dos Correios, onde ficarão guardados, aguardando o resultado dos dois prêmios.

“Cerca de 90% dos blocos foram vendidos. Assim, deixamos os nossos agradecimentos a todos que colaboraram com esta edição da rifa, que irá contribuir significativamente para as despesas da nossa entidade, em especial neste período de final de ano, onde temos despesas de férias e 13º salário para os nossos funcionários. Assim, agradecemos todos que de alguma forma participaram, quem realizou a doação dos prêmios e ajudou para essa causa”, avaliou o presidente da Apae de Brusque, Renato Roda.

Confira o resultado da Rifa 2023 da Apae de Brusque:

-1º prêmio: R$ 30 mil

Número: 20.780

Ganhador (a): Grupo Brucutu

-2º prêmio: 1 Notebook 14 polegadas

Número: 39.015

Ganhador (a): Bilhete/bloco não vendido

-3º prêmio: Depurador de ambiente, forno elétrico e fogão Fischer

Número: 78.924

Ganhador (a): Clamatex

-4º prêmio: Uma diária para casal no Hotel Monthez

Número: 24.459

Ganhador (a): Bilhete/bloco não vendido

-5º prêmio: Uma cristaleira

Número: 01.786

Ganhador (a): Bouton Ind. Com.

