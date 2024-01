Apontado como serial killer, homem que matou o pai utilizando uma barra de ferro e sacos plásticos será julgado no Oeste de SC

O juízo da Vara Criminal da comarca de Curitibanos, no Oeste catarinense, decidiu que um homem acusado de assassinar o próprio pai com golpes de barra de ferro na cabeça voltará a ser julgado em sessão do Tribunal do Júri. O réu será submetido a novo julgamento porque a mãe havia assumido a autoria do crime na tentativa de defender o filho da acusação.

Considerado pelas autoridades policiais como um “serial killer”, o réu já responde pela morte de outras duas pessoas no Meio-Oeste.

Especificamente sobre o homicídio, o crime foi praticado contra o pai enquanto ele estava dormindo. Depois, o réu cobriu a cabeça da vítima com sacos plásticos até que perdesse os sinais vitais. A ação teria sido realizada para assegurar a morte.

Detalhes do crime

O crime ocorreu em março de 2013, em São Cristóvão do Sul. A mãe e o filho foram a júri popular em novembro de 2017. Ela, acusada de homicídio qualificado e ocultação de cadáver; ele, por ocultação de cadáver.

Em plenário, ao ser interrogada, a mãe apontou o filho como autor do crime. Além disso, na mesma oportunidade, ele assumiu ter matado o pai. Os jurados absolveram a mulher.

O homem foi denunciado em 2018 por homicídio duplamente qualificado. Com a sentença de pronúncia proferida recentemente pela Justiça, o réu irá a júri por homicídio qualificado por meio cruel. O magistrado sentenciante afastou a qualificadora de crime cometido mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Também não ficou provada a asfixia.

A sessão que vai definir o desfecho do caso ainda não tem data para ocorrer, pois a sentença de pronúncia é passível de recurso.

