Após denúncia de farra do boi, animal é encontrado ferido em Balneário Camboriú

Após uma denúncia de farra do boi, um bovino foi encontrado em uma área de mata no bairro Barra, em Balneário Camboriú, na segunda-feira, 18.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, a equipe realizava rondas pelos morro velho de Laranjeiras quando se deparou com o animal ferido.

Ele apresentava vários ferimentos e estava sangrando, com larvas nas feridas. É dito no relatório que o animal estava no mato há alguns dias.

Em buscas, não foi localizado nenhum farrista. Um boletim de ocorrência foi feito.

