Uma frente fria está programada para atravessar Santa Catarina nesta semana, trazendo consigo a expectativa de um choque térmico para o estado, com impactos diretos nos termômetros.

Este sistema, ainda a caminho, tende a marcar o fim do prolongado evento de calor intenso, que tanto tem afetado Brusque e o Vale do Itajaí, em boa parte do mês de março.

Como resultado desta transição climática, prevista para a próxima quinta-feira, 21, profissionais em meteorologia não descartam a possibilidade de trovoadas severas, decorrentes da troca do ar quente pelo ameno.

Para explorar este tema em profundidade, incluindo seus detalhes complementares e abrangentes, buscamos então a expertise do meteorologista Piter Scheuer.

Ele gentilmente compartilhou seus conhecimentos conosco em uma conversa para nossa coluna. Os detalhes disso estão meticulosamente delineados no boletim a seguir.

Calor antes da frente fria

*Boletim: Piter Scheuer >>

Antes de abordarmos a chegada da frente fria, prevista para quinta-feira e seus possíveis efeitos no clima, é importante anteciparmos a previsão meteorológica para Brusque e todo o Vale do Itajaí, referente ao restante da primeira parte da semana.

Para esta terça e quarta-feira, a expectativa se mantém conforme o padrão climático recente na região. Prevê-se, portanto, uma continuidade do abafamento intenso, diante do sol aparecendo entre nuvens.

Há uma possibilidade limitada de chuvas rápidas e trovoadas, principalmente a partir do período vespertino em direção à noite, embora sejam eventos localizados e não generalizados.

As temperaturas máximas prosseguem superando os 30°C com facilidade nas tardes desses dois dias. Já as noites seguem extremamente abafadas.

Frente fria na quinta-feira

Quando chegamos na quinta-feira, os modelos meteorológicos então mostram uma frente fria atravessando Santa Catarina. Esse sistema tem potencial para causar pancadas de chuvas acompanhadas por trovoadas.

Não descartamos, inclusive, o risco de eventos mais severos que possam, eventualmente, causar alguns transtornos pontuais, por conta do choque térmico entre o ar aquecido e o ameno.

Esse dia será a virada de chave. Ainda deve fazer calor com forte sensação de aquecimento superando os 30°.

No entanto, esta frente trará na sua retaguarda um cenário mais ameno, provocando então um declínio nos termômetros a partir da noite.

Depois da frente fria

Posterior a isso, a tendência então aponta que a presente semana tende a encerrar sob um clima sem a presença do aquecimento intenso em Brusque e região.

É importante esclarecer que não há previsão de frio; o que esperamos é uma diminuição do calor excessivo, resultando em noites mais frescas e tardes menos aquecidas.

Em termos práticos, estamos falando de madrugadas mais confortáveis, com temperaturas em torno de 16 a 18°C a 19°C na maioria das cidades.

Já as tardes, tanto de sexta-feira quanto do sábado e domingo, devem oscilar entre 25°C a 28°C a 29°C, o que então remete à ausência do calor extremo.

*Com informações: Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração evidencia ausência de chuvas, não observadas até as primeiras horas da manhã, como ressaltado em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores, revelando como a manhã desta terça-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 19

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 7

