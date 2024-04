Após semana chuvosa, obras são retomadas em Brusque; confira andamento dos trabalhos

As chuvas têm impedido a continuidade das obras de infraestrutura na cidade desde a última sexta-feira, 12. Agora, com a melhora do tempo, as equipes retomam os trabalhos de macrodrenagem e edificação.

Atualmente, obras de macrodrenagem estão sendo realizadas na Avenida 1º de Maio (bairro 1º de Maio), na rua Abraão de Souza e Silva (Volta Grande), bacia Victor Meirelles (Santa Rita). Acontece, também, a ampliação na Escola de Ensino Fundamental Doutor Carlos Moritz e a edificação da nova Unidade Escolar Centro de Educação Infantil Tia Ana.

Apesar dos contratempos, o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura Estratégica, Deco Batisti, garantiu que os prazos não foram prejudicados. “Estamos confiantes de que poderemos entregar esses importantes projetos dentro do cronograma previsto”, afirmou.

Deco também lembra que choveu quatro vezes mais do que o esperado em um mês. “Algumas de nossas obras já estão adiantadas, portanto, esse contratempo não deve causar atrasos na finalização dos trabalhos”.

Confira o andamento das obras:

Obras na Avenida 1º de Maio

A drenagem, que está sendo realizada no subterrâneo, atingiu 69 metros. Após as chuvas, as equipes precisam limpar os tubos para poder continuar a escavação. Avaliada em R$12,9 milhões, a obra é aguardada há anos pela comunidade. Para acelerar os trabalhos no local, as equipes estão abrindo o segundo poço de ataque.

Abraão de Souza e Silva

A Estrada da Fazenda apresentou contratempos durante seu avanço. As equipes enfrentaram deslizamentos na estrada, a necessidade de aterro em uma parte do lago, além de terem que alargar algumas partes da via. Apesar disso, a obra ainda deve ser concluída antes do prazo previsto para dezembro deste ano.

Com um investimento superior a R$8,5 milhões, proveniente do financiamento do Fonplata, o serviço abrange 1,56 km de via de drenagem e pavimentação asfáltica.

Bacia Victor Meirelles

As obras da bacia Victor Meirelles também precisaram parar totalmente. O cronograma apontava que a próxima etapa da obra seria a pavimentação asfáltica da rua Pomerode, mas, devido às chuvas, os trabalhos foram adiados. A pavimentação deve ocorrer já na próxima semana.

Na sequência, com a liberação da rua, as equipes prosseguirão para a abertura da rua Victor Meirelles. Quando os trabalhos chegarem a esta etapa, o trânsito no local será totalmente interrompido.

Com um investimento de R$4,3 milhões provenientes do Fonplata, as obras abrangem tanto a drenagem quanto a pavimentação asfáltica. O prazo estipulado para a conclusão é dezembro.

EEF Doutor Carlos Moritz

As obras de ampliação da Unidade Escolar Municipal do Zantão também foram retomadas. As equipes finalizaram a cobertura do telhado e também iniciaram o novo cercamento da escola. Ao término da ampliação, que tem um investimento que supera R$ 1,5 milhão, serão garantidas mais salas de aula, uma sala de informática, novos banheiros, nova fossa, além da implementação de um novo sistema preventivo de incêndio, revitalização dos pátios e também a pintura do prédio.

Centro de Educação Infantil Tia Ana

A nova creche do bairro Limeira também continua. As equipes finalizaram o estaqueamento das vigas e agora estão trabalhando na fabricação das caixarias para iniciar a concretagem dos blocos e vigas. A montagem das armaduras também já começou.

