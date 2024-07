Arrecadação no primeiro semestre de 2024 é mais que o dobro de todo ano passado em Brusque

A Prefeitura de Brusque divulgou que no primeiro semestre de 2024 foram arrecadados R$ 295.525,97. O valor mostra um aumento de 122% em comparação com todo o ano passado, quando foram arrecadados R$ 133.054,87.

Em relação ao número de transações, elas passaram de 394, em 2023, para 672 no primeiro semestre de 2024, um acréscimo de 70%.

“Foi preciso muita proatividade, total transparência com o cidadão e uma clara comunicação, explicando todo o processo que estava acontecendo. Muitos não sabiam que deviam e muito menos quanto deviam”, disse a chefe de execução fiscal, Ana Rosa Lebeck.

“O aumento dessas transações tributárias se deu principalmente pelo empenho do setor de execuções fiscais em buscar o contato direto com o contribuinte. Temos o canal do call center em que localizamos o contato do contribuinte e oferecemos os benefícios das transações tributárias. Além disso, o mais importante é a transação tributária é bem mais vantajosa que o Refis. Inclusive somos um dos poucos municípios catarinenses a ter a Transação Tributária, onde é possível ter bons descontos mesmo parcelando o valor”, comentou.

Processos de execução fiscal

Até 2023, Brusque contabilizava mais de 15 mil processos de execução fiscal. Hoje, o número é cerca de 10 mil.

“Essa forma de procurar o contribuinte tem ajudado muito. É isso que faz a diferença aqui do nosso município até em relação a outros vizinhos no estado”, afirmou Ana Rosa.

“O mais importante é que o nosso tribunal sabe que a gente se esforça. É passado para eles o que a gente faz, que a gente tem a iniciativa de entrar em contato, que a gente tem a iniciativa não só de deixar lá o pedido judicial no processo, mas que temos o esforço administrativo por trás”, finalizou.

