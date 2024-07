Troco Solidário: Sindilojas lança campanha de arrecadação para Associação Brusquense de Atletismo

Nesta quinta-feira, 4, o Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas) lançou a campanha Troco Solidário em conjunto com a Associação Brusquense de Atletismo (ABA) e a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul.

No total, foram confeccionadas 50 caixas de doação, que serão distribuídas nas empresas associadas ao sindicato. Todo o valor arrecadado será destinado à ABA. Uma novidade nas caixas é que elas contam também com um QRCode para doações.

O presidente do Sindilojas, Marcelo Geaverd, conta que, após o sindicato realizar campanhas de arrecadação em 2017, a Fraternidade entrou em contato com ele para fazer novas caixas e realizar outra ação.

“A Fraternidade estava fazendo um trabalho com a ABA e, desta forma, estamos fazendo a vontade da associação e do sindicato. O apoio que as entidades precisam é essencial”, diz.

Associação de atletismo

Em tempo de completar um ano de atividade, a Associação Brusquense de Atletismo trabalha com crianças de 8 a 18 anos, realizando treinos semanais. O presidente da associação, Carlos Eduardo Vieira, conta que ela nasceu a partir com a atleta de Brusque Tainá Garcia de Andrade.

“A associação é sem fins lucrativos. Nós estamos mostrando para as pessoas que existe o atletismo na cidade e que é possível fazê-lo. Por não ser cobrado nenhum valor para as crianças, o apoio das entidades tem um retorno muito bom”.

Objetivos em comum

A presidente da Fraternidade, Carolina Pinotti Schweigert, conta que a instituição trabalha com mulheres e crianças em situação vulnerável e que, quando conheceu a ABA, o projeto foi de encontro com o objetivo da instituição.

“Quando nós tivemos o conhecimento da ABA, o projeto veio muito de encontro com aquilo que a gente acredita. Pensamos que o esporte é uma base fundamental, é disciplina e foco. Vamos trabalhar em conjunto, pois acreditamos no futuro positivo para essas crianças”, diz.

“A nossa fraternidade acredita que o povo brusquense é um povo trabalhador e que acredita no cidadão de bem. Esse trabalho vai ser essencial”, diz a diretora da Fraternidade, Simone Teixeira.

