Mulher que matou gato do vizinho com machado no Sul de SC era investigada por ser incendiária

A mulher presa nesta quarta-feira, 3, por matar o gato do vizinho com golpes de machado em Timbé do Sul também é acusada de incendiar carros e construções da cidade. Segundo a Polícia Civil, ela foi autora de pelo menos cinco incêndios em veículos.

A acusada teria dito, em interrogatórios à polícia, que voltaria a causar incêndios na localidade.

Provas do caso

O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) deu parecer favorável para a prisão da mulher, que ocorreu nesta quarta-feira, 3. A prisão foi decretada após a autora matar o gato do vizinho com golpes de machado, colocá-lo em um saco e devolver para o morador.

Testemunhas e mensagens de áudio e vídeo comprovaram o crime. A própria acusada, em uma mensagem de voz enviada ao dono do animal morto, ameaçou a prática do crime e após o ocorrido afirmou ter matado a gata, dizendo, ainda, que este não era o primeiro animal morto por ela e ameaçando incendiar a casa do vizinho.

Dia do fato e motivo

No dia do crime, em 20 de junho, a mulher teria matado o animal com golpes de machado – o que causou lesões pelo corpo todo do animal -, o colocado em um saco e ido até a casa do vizinho. Ao ser atendida, a mulher entregou ao homem o saco ensanguentado com o animal morto dentro. Conforme o relato da vítima, a acusada estava com o machado nas mãos quando foi até a residência e novamente ameaçou atear fogo no local.

A motivação do crime seria a presença do animal na casa da vizinha. Testemunhas relataram que a acusada teria adotado os filhotes da gata e o animal iria até a casa dela com frequência para se alimentar e se aproximar dos filhotes, o que passou a incomodá-la.

A partir das provas, a promotora de Justiça Ana Carolina Schmitt, titular da 1ª Promotoria de Turvo, após representação no mesmo sentido pela Delegacia de Polícia, requereu a decretação da prisão preventiva da investigada, a qual foi decretada pelo juízo da Comarca de Turvo.

