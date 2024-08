Associação de Municípios do Vale Europeu celebra 55 anos de fundação

Nesta sexta-feira, 2, a Associação de Municípios do Vale Europeu (Amve) celebra seus 55 anos de fundação. Para marcar a data, prefeitos se reunirão em uma assembleia geral, às 10h, na sede em Blumenau, e outros eventos serão realizados ao longo dos próximos meses.

A Amve foi criada em 1969 para solucionar problemas comuns entre os municípios e fomentar a troca de experiências entre os gestores. Desde então, atua em defesa das causas municipalistas, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão municipal e promovendo projetos voltados ao desenvolvimento econômico, social e ambiental do Vale Europeu.

Ao longo das cinco décadas e meia, a Amve destacou-se por iniciativas pioneiras em sustentabilidade, cultura, administração tributária, saneamento básico e gestão orçamentária. Atualmente, lidera um planejamento estratégico com projetos estruturantes focados no desenvolvimento econômico e social, mobilidade e gestão pública.

A Amve representa 14 municípios e acumula, ao longo dos anos, conquistas em todas as áreas. “Ao celebrarmos nossos 55 anos, refletimos sobre nossas conquistas e renovamos nosso compromisso com o futuro do Vale Europeu,” afirma Jorge Krüger, presidente da Amve e prefeito de Timbó, em nota.

“Somos gratos pelo apoio recebido ao longo dos anos e entusiasmados para continuar nosso trabalho em prol do desenvolvimento do Vale Europeu, região que amamos e acreditamos no potencial de inovar e prosperar”, finaliza.

Sobre a entidade

A Amve promove a integração e o desenvolvimento econômico e social da região do Vale Europeu, defendendo a autonomia dos municípios e a eficiência da gestão pública municipal. A entidade presta serviços em diversas áreas da administração pública e promove a representatividade político-institucional.

Atuando em prol de 14 municípios, a Amve defende os pleitos municipalistas junto às esferas de governo e entidades representativas, assegurando a autonomia municipal. A associação busca alinhar as medidas aprovadas no Congresso Nacional e nas Casas Legislativas com as demandas dos municípios, onde os cidadãos vivem.

A Associação proporciona o aperfeiçoamento e a modernização da gestão pública municipal por meio de capacitações. Além disso, seus colegiados setoriais garantem a execução de ações para suprir as carências dos municípios e aprimorar os serviços prestados à população, promovendo a troca de experiências e a resolução conjunta de problemas comuns.

Os municípios membros da Amve são: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó.

Conquistas

Ao longo das últimas décadas, a Amve acumulou conquistas para a região e para a gestão municipal, com o apoio de lideranças políticas, empresariais e instituições parceiras. Na região, foram realizados avanços em projetos de desenvolvimento sustentável, prevenção e resiliência em defesa civil, planejamento urbano e saneamento básico, educação, entre outros.

A associação presta assessoria às administrações municipais para a operacionalização das políticas públicas, execução do orçamento municipal, cumprimento de atos legais e eficiência dos serviços prestados aos cidadãos.

A Amve assessora os municípios nas áreas de agricultura, assistência social, licitações públicas e contratos administrativos, comunicação social, contabilidade, controle interno, compliance e integridade, cultura, educação, esportes, gestão fiscal, jurídico, planejamento urbano, meio ambiente, saneamento básico e tributação.

Os colegiados contribuem para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Vale Europeu, fortalecendo técnica, administrativa e politicamente os municípios. As ações, trocas de experiências, planejamento de atividades e alinhamento de reivindicações são baseados nas discussões desses colegiados.

A missão é o aperfeiçoamento da gestão pública municipal. Para isso, possui um forte programa de capacitação para servidores públicos, que inclui cursos, eventos de formação e orientação em diversos temas de interesse da administração pública e com foco nas demandas da população.

Pensando na sustentabilidade, a Amve tornou-se signatária do Movimento Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina, executando e propagando ações de desenvolvimento sustentável. A entidade é pioneira no país como a primeira associação de municípios a receber a certificação internacional Lixo Zero.

Desafios

Entre os desafios para os próximos anos, a Amve aponta a construção de um hospital público regional, atualização da tabela do Sistema Único de Saúde, melhoria nos índices da educação básica, garantia de recursos da União e do Estado no cofinanciamento da Política de Assistência Social.

Além disso, busca ainda aumento de efetivo policial, execução de obras estruturais e de contenção de cheias, duplicação e manutenção periódica de rodovias estaduais e federais, construção de estradas intermunicipais e vias alternativas, integração do transporte público, fortalecimento do turismo e projetos de inovação.

Sobre o Vale Europeu

Com uma economia diversificada e dinâmica, onde a agricultura, a indústria e o setor de serviços lideram a geração de empregos e renda, a região da Amve abrange mais de 818 mil habitantes.

Apesar das diferentes características geográficas dos 14 municípios que compõem a região, todos têm em comum a colonização europeia, especialmente alemã e italiana. Isso garante uma identidade cultural reconhecida nacional e internacionalmente, onde costumes, dialetos, gastronomia e arquitetura são preservados e motivo de orgulho para os moradores do Vale Europeu.

“Diante de tantos desafios para o desenvolvimento sustentável do Vale Europeu, apostamos na união e na soma de esforços. Juntos, conseguiremos transformar a realidade e criar oportunidades de desenvolvimento, trabalhando de forma integrada para aprimorar os serviços públicos e promover o crescimento econômico, social e ambiental, com foco na inovação e cidades resilientes”, conclui o presidente da Amve.

