Saiba quais ruas recebem serviços da Secretaria de Obras de Brusque nesta quinta-feira

As equipes de trabalho da Secretaria de Obras e Serviços estão espalhadas por diversos bairros da cidade nesta quinta-feira, 1º, para conserto, reparo, construção, manutenção e demais demandas.

Dentre as ações também estão no cronograma do dia diversas atividades:

Concreto

Conserto do muro da Secretaria de Obras – Nova Brasília

Conserto do muro do Pavilhão da Fenarreco – Centro II

Conserto da rua Sebastião de Oliveira – Santa Luzia

Conserto rótula da rua Abraão de Souza e Silva – Volta Grande

Limpeza de boca de lobo

Ruas do bairro Steffen

Ponte de Madeira

Substituição das torres da ponte pênsil do Parque Leopoldo Moritz – Centro

Paisagismo

Limpeza e roçada da Praça Sesquicentenário – Centro

Trabalhos de jardinagem Praça Barão de Schneeburg – Centro

Limpeza canteiros da Av. Cônsul Carlos Renaux – Centro

Limpeza e roçada canteiros da Ponte do Trabalhador – Santa Rita

Limpeza e trabalhos de jardinagem rua Martin Luther – Centro

Limpeza, trabalhos de jardinagem e plantio de flores rótula da Unifebe – Santa Terezinha

Limpeza e plantio de flores Av. das Comunidades – Centro

Limpeza e roçada nas proximidades do Fórum – Centro

Trabalhos de jardinagem canteiros da rua Dorval Luz – Santa Terezinha

Trabalhos de jardinagem da praça da rua Santos Dumont – Santa Terezinha

Poda de árvores ruas do Centro

Conserto de ruas de calçamento

Altair Bodenmuller – São Pedro

Avenida Cônsul Carlos Renaux – Centro

Arnoldo Wagner – Santa Terezinha

Loteamento Solano

Drenagem

Construção de tubulação na rua Alberto Heckert – Steffen

Conserto de tubulação rua Ricardo Knihs – Azambuja

Conserto de tubulação Travessa Dom Joaquim

Conserto de tubulação rua José Reis e Silva – Cerâmica Reis

Conserto de calçada rua Beira Rio – Centro II

Levantamento topográfico

Centro

Capinação e limpeza

Avenida Beira Rio – Centro

Roçada

Benjamim Beber – Limeira

Santa Cruz – Águas Claras

Retirada de entulho com caminhão e retroescavadeira

Ruas do bairro Centro

Enrocamento

Avenida Beira Rio – Centro II

Limpeza de varredores conserveiros

Centro I e II

Santa Terezinha

Santa Rita

Nova Brasília

São Pedro

Águas Claras

Souza Cruz

Guarani

Poço Fundo

Volta Grande

Limeira Baixa

Limeira Alta

Tomáz Coelho

Steffen

Bateas

Cedro Grande

Cedro Alto

Primeiro de Maio

Limpeza de lixeira públicos e pontos de ônibus

Recolhimento – Centro I e II

Recolhimento – Santa Terezinha

Recolhimento – Santa Rita

Recolhimento – Limeira

Recolhimento – Limoeiro

Recolhimento – Steffen

Recolhimento – Bateas

Recolhimento – São Luiz

Recolhimento – Primeiro de Maio

Cemitério

Construção de sepulturas

Limpeza e organização do cemitério

Capinação nos corredores

Iluminação pública

Manutenção da iluminação pública em diversas ruas da cidade

