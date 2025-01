Associação Hospitalar de Guabiruba passa a atender em novo local

A Associação Hospitalar de Guabiruba mudou de endereço e agora está atendendo no espaço da antiga Policlínica, localizada na rua Dez de Junho, no Centro.

O horário de atendimento permanece das 6h à meia-noite. A mudança, segundo a Prefeitura de Guabiruba, visa proporcionar mais conforto e acessibilidade aos pacientes, mantendo a qualidade no atendimento.

O telefone de contato é 47 3308-3118. Os serviços ofertados são:

• Atendimento médico para casos de urgência e emergência;

• Atendimento a pacientes com dor aguda;

• Crises de vômito e diarreia;

• Crises asmáticas;

• Crises hipertensivas;

• Administração de medicação prescrita pelo médico do Hospital de Guabiruba;

• Suturas;

• Testes rápidos (somente prescritos pelo médico do Hospital de Guabiruba);

• Curativos (realizados apenas aos sábados e domingos, das 14h às 18h).

