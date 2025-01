O calor típico do verão promete seguir influenciando as condições do tempo em Brusque e região nesta quinta-feira, 23, diante dos termômetros podendo registrar picos entre 33°C e 36°C.

Com isso, esse cenário sinaliza trazer uma sensação de desconforto térmico intensa, acentuada pela alta umidade do ar, característica marcante da estação.

No entanto, como é comum no verão, o forte calor aumenta a probabilidade de instabilidades climáticas.

Boletim do meteorologista

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, há risco de trovoadas isoladas, especialmente a partir do meio da tarde em direção ao período noturno.

O especialista destaca que não está descartada a possibilidade de temporais localizados, que podem incluir granizo e ventos fortes em algumas áreas.

Brusque sob abafamento crescente

A previsão, conforme aponta o meteorologista, indica que a manhã será marcada por períodos de sol entre nuvens, permitindo que os moradores aproveitem as primeiras horas do dia para atividades externas.

Entretanto, ao longo da tarde, a sensação de abafamento tende a ganhar ainda mais força, favorecendo o aumento da nebulosidade.

Sendo assim, eventos isolados de chuva e trovoadas podem ocorrer em pontos variados do Vale do Itajaí-Mirim.

Scheuer ressalta que as condições de instabilidade são típicas do verão, ou seja, algumas áreas podem enfrentar chuvas intensas, enquanto outras, próximas, podem passar o dia sem sequer uma gota d’água.

Ele explica que esse comportamento atmosférico reforça a imprevisibilidade do clima, onde o calor e a umidade desempenham papéis decisivos.

Brusque e os picos de calor

As temperaturas previstas para o dia tendem a oscilar entre 33°C e 36°C, podendo variar dependendo da presença ou ausência do sol, antecipa o especialista.

Caso o céu permaneça mais aberto por períodos prolongados, os termômetros podem ultrapassar as previsões iniciais, aumentando ainda mais o calor.

Por outro lado, se a nebulosidade predominar, as máximas podem se estabilizar na casa dos 32°C a 33°C.

Independentemente das variações, o desconforto térmico será uma constante ao longo do dia, conclui Scheuer.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

Nosso levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a se encantar com as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer desta quinta-feira, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>



1 de 7

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 17

