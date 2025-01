Saiba quando será realizado o leilão da PRF, com mais de 300 veículos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) promove nos próximos dias 28 e 30 de janeiro, o primeiro leilão de veículos retidos e sucatas de 2025 em Santa Catarina. Serão 329 lotes colocados para arrematação, todos localizados em pátios em Itapema e Rancho Queimado.

Dia 28, serão leiloados 135 veículos poderão voltar a circular normalmente. Já dia 30, vão ser ofertados 194 sucatas (destinadas apenas ao desmonte de peças).

O edital está disponível no Portal da PRF ou no portal do leiloeiro. A visitação pública dos lotes ocorre até sexta-feira, 24, nos dois pátios conveniados, localizados em Itapema e Rancho Queimado. Dentre os que podem voltar a circular, o veículo com menor valor de lance inicial é uma motocicleta Sundown ano 2006, oferecida por R$ 350.

Regras do leilão

A sessão terá início às 9h, através do site do leiloeiro. Os interessados devem efetuar o cadastro no portal do leiloeiro, onde terão acesso aos dados e fotos dos veículos e onde poderão já registrar lances, nos dias anteriores à sessão.

O valor arrecadado pelo leilão será utilizado inicialmente para pagamento das despesas do certame. Em seguida, vai custear as despesas de remoção e estadia dos veículos, depois vai pagar os tributos vencidos, débitos trabalhistas e de multas, respectivamente. Em caso de haver saldo remanescente, o valor ficará à disposição do antigo proprietário.

