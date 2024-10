Bebê de 1 mês morre após sofrer complicações respiratórias em Blumenau

Um bebê de um mês morreu após complicações respiratórias na madrugada desta quinta-feira, 24, em Blumenau. O caso ocorreu por volta das 4h15, no bairro Garcia.

Conforme a mãe explicou ao Corpo de Bombeiros, o bebê foi encontrado inconsciente e com a pele azulada no momento da amamentação. Ela levou imediatamente o filho até o quartel do Corpo de Bombeiros Militar mais próximo, um trajeto que durou cerca de 10 minutos.

No local, os bombeiros iniciaram as manobras emergenciais para tentar desobstruir as vias aéreas e acionaram um apoio médico avançado.

A criança foi encaminhada com prioridade ao Hospital Santo Antônio (HSA) e atendida por uma equipe médica. Porém, não resistiu e o óbito foi declarado. A identidade do bebê e da família não foram informadas.

Leia também:

1. Terceiro filme da franquia Venom chega aos cinemas de Brusque; confira programação

2. Frente fria avança sobre Brusque nesta quinta-feira trazendo risco de tempo severo

3. Mulher mata marido a facadas após discussão em Rio do Sul

4. Homem ateia fogo em casa com a esposa grávida dentro, em Barra Velha

5. Cobertura vacinal contra o sarampo chega a mais de 80% em Brusque



Assista agora mesmo!

Veja como foi chegar aos destroços do avião que caiu em Guabiruba em 1995: