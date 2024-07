Bombeiros atualizam informações sobre acidente no Souza Cruz; adolescentes foram atropelados enquanto atravessavam faixa de pedestres

O Corpo de Bombeiros divulgou o relatório completo do acidente que feriu três pessoas na rua Maximiliano Furbringer, no Souza Cruz, em Brusque, na noite desta terça-feira, 9. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 18h45.

Diferente do relatório inicial, o acidente não envolveu nenhum carro. Na ocasião, dois menores foram atropelados por uma motocicleta enquanto atravessavam na faixa de pedestres.

Vítimas menores

A primeira vítima, um adolescente de 16 anos foi encontrado deitado na via, consciente, porém apresentando dispneia e dores generalizadas.

Na avaliação secundária, ele relatou fortes dores na perna direita, sendo imobilizado por suspeita de fratura no fêmur. O jovem foi estabilizado, aquecido com manta aluminizada e encaminhado ao Hospital Azambuja para avaliação médica.

O outro adolescente, de 14 anos, estava sentado na via, também consciente, mas reclamando de dor no dedo anelar direito, que apresentava edema e hematoma. Ele também relatou dores no joelho esquerdo, embora com mobilidade preservada, além de escoriações na perna direita. Foi levado ao Hospital Azambuja para atendimento médico.

Os bombeiros entraram em contato com os familiares das vítimas, solicitando que se dirigissem ao hospital para responsabilizarem-se pelos menores.

O motociclista, um homem de 24 anos, que conduzia uma Honda CG preta com placa Mercosul, sofreu um corte no supercílio. Ele foi atendido pela equipe e também encaminhado ao Hospital Azambuja.

