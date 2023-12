Bombeiros realizam buscas após jovem de 18 anos desaparecer em praia de Penha

Os bombeiros de Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina, estão mobilizados na busca por um jovem de 18 anos que desapareceu no mar da praia da Saudade. O desaparecimento foi registrado no final da tarde desta segunda-feira, 18.

Segundo os bombeiros, três homens entraram no mar e tiveram dificuldades para retornar. Dois deles foram retirados da água pelos salva-vidas. O terceiro, porém, submergiu antes da chegada do socorro e desapareceu.

As buscas foram realizadas na região, encerradas sem sucesso às 19h50 por causa do anoitecer. Foi informado ainda pelos bombeiros que o jovem desaparecido morava em Penha. As buscas foram retomadas na manhã desta terça-feira, 19.

