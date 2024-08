Uma boa notícia: não vai mais haver o tal do breaking nas Olimpíadas, foi só nessa daí mesmo. A França, além de proporcionar um festival de lambanças na organização do evento, ainda conseguiu tentar inserir uma modalidade olímpica sem pé nem cabeça. Só se o Michael Jackson fosse vivo, aí talvez teria sentido, porque os americanos teriam o Dream Team do Moon Walk, o que no mínimo seria bacana de assistir. Mas daí a ganhar medalha de ouro olímpica por fazer uma dancinha pro DJ fulano de tal, aí já é demais!

Jacinto Figueira Júnior

A turma não perdoa mesmo! Essa semana numa roda de amigos, a conversa ainda era a pintada (ui!) de branco (no bom sentido!) que a cidade levou nos últimos dias. Na minha modesta opinião, continuo achando excelente a cidade estar muito mais asseada, com uma aparência mais limpa, digamos assim, mas um dos que estavam na mesa saiu com essa:

“Ô Lauritx, tu sabes por que a prefeitura pintou todos os meios-fios da cidade de branco? Vai dizer que tu não sabes? Não te faz de tolo! Isso aí é propaganda pra combinar com o sapato branco do prefeito, ô! Só não vê quem não quer!”

Será? Mas vocês queriam que pintassem de quê? De vermelho? Aí não, né ô!

Palmas para Rebeca!

Terça-feira num voo da Latam que iria para São Paulo, o comandante da aeronave abriu o microfone para homenagear uma passageira muito especial que estava no avião. Era ninguém mais, ninguém menos que a ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica do Brasil. Nossa garota prodígio foi ovacionada pelos passageiros e tripulantes. E assim deverá ser em todos os lugares por onde ela passar. Tomara que não apenas agora, mas pro resto da sua vida, pois ela merece. Mas fica uma dica “inversa ao contrário”. Que tal se quando entrasse um corrupto, ou um criminoso, ou algum desses que hoje se acham acima de tudo e de todos, principalmente os que se acham acima da lei, numa aeronave, e o piloto abrisse o microfone informando a presença de tal indivíduo só pra gente testar um negocinho… Olha, nada melhor do que bater palmas para quem merece, mas às vezes vaiar os “coisas ruim da estrela” também tem o seu valor, e como tem!

Especialistas em avião

Essa semana, depois do triste acidente aéreo que aconteceu em Vinhedo-SP, o que apareceu de especialista em avião, gelo, cumulonimbus, estolagem, mapa meteorológico, não está no gibi. Agora uma coisa é certa, só não tem medo de avião quem já teve um Marea Turbo. Esse daí já está escolado, nem treme!

Verdades difíceis de engolir

A Marta, que é a maior jogadora de futebol feminino de todos os tempos, nos últimos dias teve o gostinho de passar o que o Neymar, por exemplo, passa direto: ser odiada pelos brasileiros. Teve até gente achando ruim que ela fosse dona de uma mansão de não sei quantos milhões de dólares nos Estados Unidos. Qual é o pecado dela? Ela não merecia ter um conforto proporcionado por ser uma das maiores atletas do esporte que ela pratica no mundo? A Marta para o futebol feminino foi como o Guga para o tênis aqui no Brasil, sem o mesmo carisma, é claro, mas foi. Só perguntar para a maioria das atletas que ganharam a prata no futebol nas Olimpíadas que elas vão comprovar isso. E quando ela parar (já parou na verdade) vai fazer falta para o esporte e para as atletas que o praticam aqui no país. Ah Lauritx, mas ela é isso, isso e aquilo… o Pelé também era isso, isso e aquilo e nunca cornetearam ele por causa disso, mas ela…

Força de gente querendo entrar

Meio de agosto e agora começam a aparecer, principalmente nas redes sociais, os possíveis candidatos a vereador pela nossa cidade. Já vou avisando que o candidato que falar Brusque com S ao invés de com X quando for se apresentar no Instagram ou qualquer coisa que o valha, será descartado na hora das minhas opções de voto. Então, é Bruxxxxque, certo? Se for ficha suja então, nem adianta fazer “laive”, dizer que vai doar o ordenado pra população se for eleito, que ajudou com 10 mil reais na campanha pra ajudar fulana de tal, não adianta, o meu voto e o de quem eu puder influenciar não vai ter de jeito nenhum e ainda terá propaganda contra, muita. Se for espalhador de Fake News então, esse eu quero distância, e acho que você eleitor também deveria querer. Cuide bem também com esses que falam asneiras até pelos cotovelos, se achando os donos da verdade, mas que têm o telhado de vidro de ovo de codorna, esses são os mais perigosos. E prestem muita atenção naqueles que dizem ser a NOVA POLÍTICA, tentem saber das suas vidas, saber o que fizeram de bom para a comunidade até hoje, como são na vida pessoal e na profissional. Escolham bem e fiquem atentos, porque pelo jeito opções RUINS não vão faltar esse ano!

É triste!

Existem diversos tipos de pobre, mas existe um que é o pior que existe. É o pobre que gosta de coisa boa e cara. É verdade ou não é? Não tem coisa mais triste que você ter bom gosto, mas não ter o cascalho. É como diz um amigo meu: “nasci rico num corpo de pobre ou nasci pobre com pensamento de rico, agora não sei mais”. Aí é bucha!

Feijoada da FlaBrusque

Amanhã teremos mais uma edição da Feijoada da FlaBrusque, a Embaixada do Flamengo em Brusque e uma das cinco primeiras do Brasil! Evento esse que já é um sucesso aqui na cidade há vários anos e que sempre é realizado na nossa sede, que fica ali na Rua Felipe Schmidt, 208, esquina da Rua do Centenário, próximo a Engesan Piscinas. Os ingressos são limitados e estão à venda na Carminatti Automóveis próximo ao Archer da Figueira e também no dia do evento ao preço de R$ 70,00. Teremos música da melhor qualidade com a dupla sensação da cidade Edson & Geison, espaço kids e sorteios de muitos brindes do Mengão! Coloque o seu manto, traga a sua família, convide seus amigos e venha comemorar com a gente a alegria de ser rubro-negro!

Puxando o Saco

