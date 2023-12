Brusque inicia a pré-temporada visando o Catarinense 2024

O Brusque se reapresentou na tarde desta segunda-feira, 11, e deu início a pré-temporada visando principalmente o Campeonato Catarinense, por ser o primeiro desafio em 2024, mas também de olho no Brasileirão Série B e Copa do Brasil que acontecerão ao longo do próximo ano.



A reapresentação aconteceu na Sociedade Olaria, em Guabiruba, já que o Centro de Treinamentos do Brusque FC ainda está passando por reformas após ser atingido pelas enchentes do mês de novembro.

O retorno ao trabalho foi marcado por velhos conhecidos da última temporada, mas também por caras novas, que foram contratados na pós-temporada como o goleiro Georgemy Gonçalves e o zagueiro Matheus Salustiano.

Nos próximos dias também devem se juntar à equipe os laterais, Ronei Gebing e Cristovam Silva, além do meia Marcos Serrato, que foram contratados recentemente.

O Brusque terá cerca de 40 dias de preparação. A volta aos gramados está marcada para o dia 21 de janeiro, quando acontece a estreia do Quadricolor no Campeonato Catarinense 2024.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: