Com Isabel R. Almeida

A D’vie Joalheria realizou o lançamento da Coleção Fortalezas em uma festa na Fortaleza de Ponta Grossa, em Florianópolis. No evento, que estavam presentes sessenta convidados, também ocorreu um desfile com os lançamentos da marca e dos relógios Tag Heuer. Fernanda de Lima, ex-participante do The Voice Brasil e do The Voice Portugal, comandou a trilha sonora da passarela.

A coleção de joias é uma homenagem às fortificações de Santa Catarina. “Tivemos a apresentação da gargantilha ‘Vigiando Meus Amores’, inspirada na arquitetura das vigias, presentes em todas as fortalezas. Esse é o primeiro ponto que se avista o perigo e alerta para os outros da vinda do perigo e para se preparar e resguardar. Criamos um amuleto de proteção, uma vez que é possível abri-lo e dentro dele guardar os nomes de quem mais amamos”, explica Eduardo Koehler, diretor da D’vie Joalheria.

Confira nas fotos de Cláudio Feltrin quem esteve no evento: