A Kohll Beauty, marca de cosméticos de Brusque, foi a única marca brasileira presente no The Makeup Show que aconteceu entre 5 e 6 de maio, em Nova York. O evento é uma feira que reúne os principais nomes do ramo da maquiagem no mercado mundial. A programação do evento conta com exposição de produtos e lançamentos das marcas e workshops com maquiadores. No domingo, 5, Natanne Rosa, maquiadora, criadora da técnica da Pele Blindada © e sócia da Kohll Beauty, conduziu um seminário e ensinou a técnica de sua criação.

O convite para o evento surgiu com o interesse dos organizadores em produtos inovadores e com tecnologia. “Tenho alunos nos Estados Unidos, e quando criei a Pele Blindada ©, esse número aumentou. Pela alta demanda, começamos a vender produtos da Kohll Beauty nos Estados Unidos logo na sequência. Em 2023, criamos um perfil americano da marca no Instagram, e a partir disso, surgiu o convite para participar da feira, pois além das marcas mais tradicionais americanas, eles também buscam por produtos que tenham inovação e tecnologia”, explica Natanne Rosa.

Durante o The Makeup Show, a Kohll Beauty apresentou o Blush Blindado, novo lançamento da marca. “Nosso lançamento apresentado é o primeiro blush blindado do mundo, um produto multifuncional que pode ser usado também nos olhos e boca. Já temos uma lista de espera, onde praticamente já esgotaram todas as cores, mas para o evento levamos também os outros produtos da marca, principalmente os blindados”, afirma a maquiadora.

Em 2022, a Kohll Beauty iniciou a expansão para o mercado americano a partir de revenda de produtos, atualmente a marca controla toda a operação no país. “Enxergarmos o mercado americano como muito promissor, pois eles são os maiores consumidores de maquiagem e cosméticos do mundo. A base, o corretivo, e a bruma, sempre foram um destaque por lá”, finaliza Natanne.