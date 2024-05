VÍDEO – Após semanas internado por dengue, morador de Brusque deixa hospital e reencontra esposa

Após duas semanas internado por conta da dengue, o morador de Brusque, Luiz João Battisti Archer, de 87 anos, deixou o hospital no sábado, 27. Na saída, a esposa dele, Rosalina Maria Battisti Archer, o encontrou e proporcionou um momento emocionante.

Luiz teve um quadro grave de dengue, chegando a vomitar sangue. O casal, natural de Nova Trento, mora no bairro Azambuja há anos.

O genro de Luiz, Rodrigo Bianchini, conta que, por causa da idade, Rosalina não podia ficar com o marido no hospital. Quem ficou com Luiz foi sua filha Diana, esposa de Rodrigo.

“Ela estava muito preocupada, porque ele teve febre por praticamente duas semanas. Ele não conseguia nem andar. Nos últimos dias da internação a febre foi baixando e ele voltou a andar”, conta o genro sobre Rosalina.

Veja imagens do casal:

Com a recente saída do hospital, seu Luiz segue se recuperando aos poucos. Segundo a filha, foi identificado um quadro de gastrite, mas sem bactérias. Ele ainda deve passar por uma bateria de exames.

O genro ressalta que a maior paixão do parente está na apicultura. “Está sempre tirando mel, no sítio. Mesmo apesar da idade, não larga a mão”, pontua. Com a recuperação, logo Luiz deve voltar à prática.

