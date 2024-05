Prestes a atingir a marca de 35 anos, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque recebeu mais de 700 mulheres na terça-feira, 7, para o Chá da Rede. Em sua 30ª edição, este evento representa um dos principais faturamentos da ONG que presta serviços de saúde para aproximadamente 1 mil pacientes por mês.

Um dos pontos altos do evento é o desfile conduzido pela Paty Bleyer Boutique, através da empresária Patrícia Bleyer Archer. Foram 27 mulheres que desfilaram ao todo cem produções envelopadas por marcas como Agilitá, Fabulous e PatBo. “É um evento necessário, reunimos mulheres bacanas por uma causa nobre. Não daria certo se não tivesse este engajamento coletivo”, garante Archer.

Em seu último ano na presidência da RFCC, Miriam Pasqualotto celebra os resultados dos seis anos de gestão, mesmo com os desafios impostos pelo período de pandemia. Agora, outro desafio que a RFCC tem adiante, é a renovação de seu voluntariado, que hoje soma 48 mulheres. “Precisamos de mulheres jovens para somar forças, com energia e novas ideias”, acredita.

O financeiro do evento não foi contabilizado, mas o público reunido trouxe otimismo para a RFCC, com mesas vendidas quase em totalidade. De acordo com Pasqualotto, somente as madrinhas fizeram doações contabilizadas em R$ 19 mil.

Para o próximo ano, há uma necessidade identificada de reformulação no evento, e a instituição avalia a permanência do desfile em sua programação do Chá da Rede. O engajamento para que mulheres se voluntariem à passarela tem sido oneroso, de acordo com Pasqualotto. “Mas este tema quem decidirá é a próxima presidente”, finaliza.

Confira nas fotos de Silvana Hellmann quem esteve no evento: