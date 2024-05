Cesta básica em Brusque tem queda pelo segundo mês seguido

Em abril, a cesta básica da cidade de Brusque custou R$ 644,35, tendo registrado uma queda de -0,19% em relação ao mês anterior. A queda acompanha o movimento verificado em sete capitais das 17 pesquisadas pelo Dieese, sendo que as quedas mais expressivas foram observadas em Brasília (-2,66%), Rio de Janeiro (-1,37%) e Florianópolis (-1,22%).

Nas capitais onde foram registradas elevações em relação a março, os maiores aumentos foram verificados em: Fortaleza (7,76%), João Pessoa (5,40%), Aracaju (4,84%), Natal (4,44%), Recife (4,24%) e Salvador (3,22%).

Neste mês de abril, o trabalhador de Brusque, remunerado pelo salário-mínimo de R$ 1.412,00, se considerarmos o salário-mínimo líquido (R$ 1.306,10), após o desconto de 7,5% da Previdência Social, precisou comprometer 49,33% da remuneração para adquirir os produtos da cesta básica, que é suficiente para alimentar um adulto durante um mês.

Entre os itens da cesta, os produtos que registraram queda de preço foram: feijão (-14,21%), banana (-2,10%), açúcar (-1,82%) e tomate (-0,61%). Os itens que tiveram aumento são: leite (3,60%), pão (3,31%), café (2,24%), óleo (1,33%), arroz (0,61%), carne (0,59%), batata (0,48%), farinha de trigo (0,26%) e manteiga (0,19%).

Com base na cesta mais cara, que, em abril, foi a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Dieese estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário.

Em abril de 2024, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.912,69 ou 4,90 vezes o mínimo reajustado em R$ 1.412,00. Em março, o valor necessário era de R$ 6.832,20 e correspondeu a 4,84 vezes o piso mínimo. Em abril de 2023, o mínimo necessário deveria ter ficado em R$ 6.676,11 ou 5,13 vezes o valor vigente na época, que era de R$ 1.302,00.

Cesta x salário mínimo em Brusque

O tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica em Brusque passou de 100 horas e 35 minutos em março de 2024, para 100 horas e 24 minutos em abril de 2024.

Quando se compara o custo da cesta e o salário-mínimo líquido, ou seja, após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu em média, em abril de 2024, 49,33% do rendimento líquido para adquirir os produtos alimentícios básicos.

