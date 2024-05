Crianças inalam fumaça após incêndio dentro de casa, em Itajaí

Duas crianças, de 10 e 13 anos, precisaram ser hospitalizadas após inalarem fumaça após a casa em que estavam pegar fogo. O incêndio aconteceu na manhã desta quarta-feira, 8, no bairro Cidade Nova, em Itajaí.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu o segundo pavimento da casa, que era de madeira. As crianças já estavam fora do imóvel quando os socorristas chegaram no local. Não há informações sobre se os pais ou responsáveis estavam na casa no momento do acidente.

Foram mobilizados 12 bombeiros para apagar as chamas. A causa do incêndio ainda está sendo investigada.

