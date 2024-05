Motociclista é levado para o Hospital Azambuja após colisão contra um carro em Guabiruba

Um motociclista, de 50 anos de idade, precisou ser levado para o Hospital Azambujas, em Brusque, após uma colisão contra um carro por volta das 17h30 desta quarta-feira, 8. O acidente aconteceu na rua Guabiruba Sul, em Guabiruba.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o condutor da moto, modelo Honda Titan 150, estava consciente e orientado, mas teve uma suspeita de fratura e um ferimento lacerante na tíbia direita.

O motorista do carro, modelo Pálio, não sofreu ferimentos e aguardou no local a chegada da Polícia Militar. A dinâmica do acidente não foi explicada.

Leia também:

1. Caso Yeesco: clientes dizem estar há meses esperando pela entrega de produtos; confira relatos

2. Defesa Civil de Brusque se prepara para possíveis pedidos de apoio ao RS

3. VÍDEO – Câmera flagra momento em que elástico é amarrado e “bloqueia” rua no Poço Fundo, em Brusque

4. VÍDEO – Influenciadora de Brusque doa mantimentos para o Rio Grande do Sul

5. Confira os principais pontos de coleta para doações ao Rio Grande do Sul em Brusque

Assista agora mesmo!

Conheça a melhor comida caseira de Brusque no Restaurante do Nido: