Com Isabel R. Almeida

Michele Lübke e Elisa Cardoso promovem nesta semana, entre os dias 13 e 14, o Bazar Solidário pelo sétimo ano. Nesta edição, a renda será integralmente destinada para vítimas de enchentes em Santa Catarina. O evento acontecerá na Loja Elisa Cardoso, das 9h às 18h.

“Esperamos que as pessoas compareçam não só pelas peças que são o atrativo do nosso bazar, mas que elas também se solidarizem com as pessoas que perderam tanto com as cheias destes últimos meses”, explica Elisa Cardoso, organizadora do evento.

Durante o bazar serão vendidas peças de marcas como Linda de Morrer, Agilitá, Colcci, Maria Filó, que variam entre R$ 50 e R$ 300 Durante as outras edições do evento foram arrecadados pelo menos R$ 20 mil, e instituições como Movimento Salve Laurinha – com AME, Anjos do Peito, Lar Menino Deus foram ajudadas.

Serviço

O quê: Bazar Solidário

Quando: 13 e 14 de dezembro, da 9h às 18h

Onde: Loja Elisa Cardoso – rua Ver. Guilherme Niebuhr, 32 – Centro, Brusque – SC