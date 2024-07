Brusque recebe curso de capacitação sobre elaboração de projetos culturais; saiba como se inscrever

Com o objetivo de capacitar a população sobre a elaboração de projetos culturais para acessar editais de financiamento à cultura, o Colegiado de Gestores Municipais de Cultura do Vale Europeu da Amve lançou o curso “Elaboração de Projetos Culturais”, em que a comunidade pode aprender tudo sobre como desenvolver e apresentar um projeto de forma assertiva e atrativa.

O curso acontecerá em finais de semana, em três cidades diferentes, e o município de Brusque será sede para receber os artistas brusquenses e também da região.

A formação na cidade será nos dias 13 e 14 de julho, no Auditório do Bloco C da Unifebe. O endereço fica na rua Vendelino Maffezzolli, número 333, bairro Santa Terezinha, das 8h30 às 17h30.

Público

O público alvo são os gestores municipais, artistas, produtores culturais, trabalhadores da cadeia criativa e demais interessados que residem nos municípios da Amve (Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da AMVE, ou através deste formulário. Quem conduzirá o curso será Elaine Calove e Vanderlei Lazzarotti, que vão compartilhar dicas e orientações práticas para que os produtores culturais possam tirar as ideias do papel e transformá-las em projetos reais.

Currículo

Elaine é especialista em Gestão Cultural, formada em Produção Executiva para TV e Cinema pela Academia Internacional de Cinema, tradutora e musicista. Atualmente é diretora e produtora cultural na Eniale Produções e Consultoria. Foi presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itajaí, integrante das Câmaras Setoriais de Audiovisual, Produção Cultural e Música.

Já Vanderlei é especialista e pós-graduado em Gestão Cultural: Cultura, Desenvolvimento e Mercado, Práticas Pedagógicas, Elaboração de Projetos e Prestação de Contas. Atualmente é diretor executivo da Fundação Cultural de Itajaí e vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itajaí. Foi professor de Elaboração de Projetos Culturais do Curso de Artes Visuais da Univali e foi o fundador da Fundação Cultural de Ilhota.

Leia também:

1. Conheça os métodos contraceptivos disponibilizados para as mulheres pelo SUS em Brusque

2. Membros de quadrilha que atuava em Brusque são alvos de operação sob suspeita de tráfico dentro e fora de presídios

3. Jovens são atropelados por caminhão de gás em São João Batista

4. Evolução do Brusque é insuficiente para tirar o time do Z-4; há dois confrontos diretos no caminho

5. Mãe que morreu junto com filho em acidente na BR-282 havia se curado de um câncer em junho

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: