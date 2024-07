Brusque tenta transferir jogo contra o Paysandu para Florianópolis

O Brusque quer transferir a partida contra o Paysandu, marcada para as 21h desta quarta-feira, 24, do Gigantão das Avenidas, em Itajaí, para a Ressacada, em Florianópolis. O motivo principal é o mau estado do gramado do estádio em Itajaí.

A diretoria quadricolor aguarda a confirmação da mudança do local, que pode ser dada nas próximas horas. Não será possível realizar o jogo no Orlando Scarpelli, que receberá um evento na terça-feira, 23. A Ressacada se torna a única opção possível na capital.

“Estamos querendo jogar este jogo lá porque o gramado do Marcílio [Dias], infelizmente, está muito precário. A própria CBF está reclamando. Os próprios adversários estão reclamando para eles, por causa do gramado. É um pedido da CBF. Estamos tentando oficializar (a mudança do local da partida) hoje, para Florianópolis. E se for em Florianópolis, será na Ressacada”, explica o diretor de futebol, André Rezini.

Como a reforma do Augusto Bauer não teve como ser concluída antes da Série B do Brasileiro, havia sido estimado um novo prazo para a reestreia do Brusque no estádio. A expectativa era de que o jogo contra o Paysandu pudesse ser o primeiro do quadricolor no local, mas as obras continuam, incluindo a instalação das arquibancadas metálicas.

Não só o Carlos Renaux não pôde reinaugurar o Gigantinho nas partidas recentes contra Metropolitano e Blumenau, como o Brusque também não terá como reestrear em casa dentro do prazo estimado mais recentemente.

Antes do jogo contra o Paysandu, o Brusque enfrenta o Botafogo-SP no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), às 18h30 deste domingo, 21.

