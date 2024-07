Morador de Brusque morre em grave acidente de caminhão no Paraná

Um morador de Brusque, identificado como Osmar Luiz Bonecher, de 66 anos, morreu após um grave acidente de trânsito entre dois caminhões na noite desta quarta-feira, 17.

Osmar será sepultado no Cemitério Municipal Parque da Saudade na sexta-feira, 19, às 10. Casado, ele deixa duas filhas e dois netos.

Acidente

O acidente ocorreu por volta das 23h50, em um trecho do Contorno Leste na BR-116, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 91 da rodovia, no sentido Rio Grande do Sul.

A vítima teria colidido com a carreta à sua frente durante um congestionamento causado por outro acidente.

“Os veículos 1 (Mercedes-Benz) e 2 (Scania) seguiam sentido sul pela faixa da esquerda. Havia fila devido a outro acidente. O veículo 2 reduziu a velocidade e o veículo 1 colidiu em sua traseira”, informou a PRF.

A polícia confirmou que a fila estava sinalizada. Segundo informações preliminares, o caminhão do motorista que faleceu possuía placas de Santa Catarina.

