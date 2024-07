Catarinense que estava em lista da Interpol é preso na Espanha

Um brasileiro, natural de Garuva e que estava foragido da Justiça, foi preso nesta terça-feira, 16, na Espanha. O homem foi incluído pela Polícia Federal na lista da Difusão Vermelha da Interpol no dia 15 de maio de 2023.

Segundo a Polícia Federal, o pedido para que o nome dele fosse para a relação de foragidos partiu da Justiça de Santa Catarina, pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

A PF informa ainda que o foragido havia deixado o Brasil com destino a Lisboa, em Portugal, no ano de 2022, e foi apontado como líder de um esquema criminoso suspeito de cometer o delito de furto qualificado a um caminhão, além da carga avaliada em quase R$300 mil na cidade de Ilhota, no Vale do Itajaí.

O homem permanecerá preso na Espanha até a efetiva extradição para o Brasil.

Leia também:

1. Youtuber Pedro Rezende conhece Luciano Hang durante visita à Havan

2. Trabalhadores são presos dentro de cofre durante roubo no Norte catarinense

3. Jovem é levado ao hospital após colisão entre moto e carro no Santa Rita, em Brusque

4. Restaurante com pombos vivos na cozinha é interditado pela Vigilância Sanitária em Itajaí

5. La Niña e os efeitos na primavera em Brusque; confira a previsão

Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: